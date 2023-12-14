В Прикамье в частном доме взорвался газ: пострадала семья из семи человек

В Пермском крае, в деревне Растягаево, в строящемся жилом доме произошел взрыв газа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского муниципального округа, взорвался газовый баллон.

В этот момент дома находилась семья, в которой пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет, а также двое взрослых мужчин 29 лет и женщина 25 лет. Все госпитализированы в больницу с ожогами, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что от пожарной части 112 было задействовано четыре человека личного состава и одна единица техники. В ведомстве напомнили, что запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, за исключением 1 газового баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления.

В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю сообщили, что сообщение о ЧП им поступило в 10.12, на место вызова реагировали силы и средства ФП и ТП РСЧС Пермского края в количестве 46 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – семь человек личного состава и три единицы техники.

Площадь пожара составила пять квадратных метров.