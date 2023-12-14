14 Декабря 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

В Прикамье следователи проводят проверку инцидента с газовым баллоном

Следователи начали проверку воспламенения газовоздушной смеси в в деревне Растягаево, из-за чего пострадали двое взрослых и пятеро детей, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

По предварительным данным, утечка газа произошла в связи с тем, что хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его. Семья характеризуется положительно, на социальных учетах не состояла.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, их жизни и здоровью ничто не угрожает. На месте происшествия работают следователи Пермского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты следственного управления, которые проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки, с учетом всех данных, следователем будет принято соответствующее процессуальное решение.

Теги: проверка, пострадавшие, газовый баллон


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