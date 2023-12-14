День Астраханской области на выставке "Россия" на ВДНХ завершился концертом Надежды Бабкиной

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ накануне прошел День Астраханской области. Программа дня была насыщена деловыми событиями и зрелищными мероприятиями.

Одним из самых долгожданных событий стал концерт народной артистки России Надежды Бабкиной. Певица отметила, что представлять родной регион на всю страну для нее огромная честь.

«Большую часть своей жизни я живу в Москве, но про свою Астраханскую область не забываю. Я счастлива, что на выставке «Россия» участвует наша огромная, яркая, многонациональная область», – рассказала гостям форума Надежда Бабкина.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поблагодарил народную артистку за внимание, которое она уделяет малой родине. Также ко Дню региона на выставке-форуме «Россия» присоединился советский хоккеист Владислав Третьяк, телеведущие Азамат Мусагалиев и Вячеслав Макаров.

Напомним, в рамках дня Астраханской области на выставке в ВДНХ глава региона подписал сразу несколько значимых для развития территории соглашений - по созданию сети солнечной энергогенерации, сотрудничестве с ассоциацией поддержки и развития автомотоспорта «Силквей ралли» и центром защиты прав и интересов детей.