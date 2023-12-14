День Астраханской области на выставке "Россия" на ВДНХ завершился концертом Надежды Бабкиной

14 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

День Астраханской области на выставке "Россия" на ВДНХ завершился концертом Надежды Бабкиной

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ накануне прошел День Астраханской области. Программа дня была насыщена деловыми событиями и зрелищными мероприятиями.

Одним из самых долгожданных событий стал концерт народной артистки России Надежды Бабкиной. Певица отметила, что представлять родной регион на всю страну для нее огромная честь.

концерт бабкиной(2023)|Фото: astrobl.ru

«Большую часть своей жизни я живу в Москве, но про свою Астраханскую область не забываю. Я счастлива, что на выставке «Россия» участвует наша огромная, яркая, многонациональная область», – рассказала гостям форума Надежда Бабкина.

бабушкин, надежда бабкина(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поблагодарил народную артистку за внимание, которое она уделяет малой родине. Также ко Дню региона на выставке-форуме «Россия» присоединился советский хоккеист Владислав Третьяк, телеведущие Азамат Мусагалиев и Вячеслав Макаров.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Напомним, в рамках дня Астраханской области на выставке в ВДНХ глава региона подписал сразу несколько значимых для развития территории соглашений - по созданию сети солнечной энергогенерации, сотрудничестве с ассоциацией поддержки и развития автомотоспорта «Силквей ралли» и центром защиты прав и интересов детей.

Теги: игорь бабушкин, надежда бабкина, вднх, выставка-фрум россия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети