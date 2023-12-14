Следователи заявили, что причинами сбоев в электроэнергии стало увеличение роста застройки в Тюменском районе

В Тюменской области следователи раскрыли подробности уголовного дела по факту халатности должностных лиц при обеспечении населения электроэнергией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, при увеличении роста застройки в Тюменском районе не обеспечено пропорциональное увеличение количества электрических узлов, в результате чего жители домов периодически оставались без света, а те, у кого установлены только электрокотлы, - без тепла.

С наступлением морозов люди увеличили мощность, потребляемую электрокотлами, что привело к перегрузке оборудования, которое вышло из строя.

Следователи осмотрели места происшествия, истребовали служебную документацию, проверяют и анализируют полноту принятых ими мер по обеспечению электроснабжения. Руководителем СУ СК России по Тюменской области Александром Александровичем Кубляковым проведен личный прием инициативной группы граждан, проживающих в населенных пунктах района.

Напомним, ранее жители Перевалово записали видеообращение президенту России Владимиру Путину из-за перебоев с подачей электроэнергии.

"У нас село за последние годы очень сильно прибавило. Ежегодно появляется около сотни новых домов. Огромная проблема с качеством электроэнергии. Ее не хватает. Постоянные просадки напряжения, скачки напряжения. У людей сгорает техника. Счета выставляются регулярно. Оплачиваются нами вовремя", - говорится в сообщении.

Люди также уточняют, что обращаются во все инстанции, однако никаких мер в настоящий момент не принято.