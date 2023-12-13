Из-за аварий на электросетях в Тюменской и Челябинской областях возбуждены дела о халатности

Дела о халатности возбуждены из-за аварий на электросетях, из-за которых в мороз без тепла и света остались жители нескольких населенных пунктов в Челябинской и Тюменской областях. Расследование взял на свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

По данным Следкома, больше восьми тысяч человек в мороз остались без света и тепла в посёлках Тюменской области. В домах жителей температура составляет максимум 16 градусов. Причиной стало возгорание линии электропередач, которая снабжала населенные пункты Перевалово, Ушаково и Успенское.

В поселке Малиновка Челябинской области из-за морозов сгорел трансформатор и люди уже больше 3 дней находятся без тепла. Температура в жилых помещениях не превышает 14 градусов.

Главы областных управлений СК должны предоставить Бастрыкину полный отчет по ситуации.