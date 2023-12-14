Россияне хотели бы зарабатывать более 120 тысяч рублей в месяц в 2024 году

Россияне в следующем году хотели бы получать заработную плату в размере более 123 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Работа.ру", пишет ТАСС.

Самые высокие ожидания у специалистов IT-сферы — 182,9 тысяч рублей, а также работников сферы недвижимости (163,9 тысячи рублей), банкиров (162,1 тысячи) и дизайнеров (158,3 тысячи).

Отмечается, что мужчины претендуют на более значительные суммы, чем женщины: 183 и 154,7 тысячи рублей соответственно. При этом самая большая разница между желаемыми зарплатами мужчин и женщин прослеживается в банковской отрасли - 69%.

Напомним, согласно исследованию сервиса HeadHunter, за два года число россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросло на 20%. В 2021 году 25% опроса заявляли, что зарплаты на основном месте работы им не хватает на покрытие основных нужд, теперь таких граждан 45%. Еще 36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Два года назад таких ответов было 39%. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, а два года назад их было 36%.