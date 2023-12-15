15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В России быстрее всего росли зарплаты у педагогов и госслужащих

В России в 2023 году зарплаты педагогов, госслужащих и работников отрасли бизнес-услуг росли быстрее других.

Речь идет о росте около 20%, до 54–64 тыс. руб. В среднем по стране по итогам 2023 года реальные оклады (за вычетом инфляции) увеличатся на 8%, заявил глава государства Владимир Путин на "прямой линии".

На фоне рекордно низкой безработицы в 2,9% и дефицита кадров компании борются за сотрудников. По словам экспертов, не всегда повышение зарплат ведет к улучшению производительности: в таком случае раскручивается инфляция.

Как сообщил генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин, основной драйвер динамики роста зарплат — это конкуренция. По его словам, повышенный спрос наблюдается в производственных отраслях, строительстве, ИТ-секторе, логистике. Эксперт отметил, что в январе–сентябре повышение номинального заработка в строительстве составило 24%, а в производстве автотранспортных средств — 25%. Рынок труда соискателя, который сформировался в этом году, продолжит развитие.

По данным Росстата, больше всех зарабатывают нефтяники (176,7 тыс.), топ-менеджеры и консультанты по вопросам управления (172,1 тыс.), а также программисты (157,4 тыс.), сообщают "Известия".

Как показало исследование, россияне в следующем году хотели бы получать заработную плату в размере более 123 тысяч рублей в месяц.

Теги: зарплаты, доходы


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