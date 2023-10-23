45% россиян на хватает зарплаты для закрытия основных нужд

За два года число россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросло на 20%, это данные исследования сервиса HeadHunter.

В 2021 году 25% опроса заявляли, что зарплаты на основном месте работы им не хватает на покрытие основных нужд, теперь таких граждан 45%.

Еще 36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Два года назад таких ответов было 39%.

Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, а два года назад их было 36%, передает РБК.

Большинству не хватает суммы в более чем 20 тыс. руб. в месяц.