Губернатор Игорь Бабушкин открыл День Астраханской области на выставке «Россия» на ВДНХ

Сегодня на международной выставке-форуме «Россия» в Москве проходит День Астраханской области. Регион презентовал губернатор Игорь Бабушкин.

«Астраханская область – это тёплый солнечный край с богатой историей, уникальной многонациональной культурой и высоким потенциалом экономического и промышленного роста. Именно такой мы, астраханцы, видим свою малую родину сегодня и в ближайшей перспективе», – сообщил Игорь Бабушкин на презентации региона.





Губернатор также рассказал участникам форума о главных достижениях региона. По его словам, поводов для гордости у Астраханской области действительно много:



- в регионе неповторимое переплетение культуры и традиций почти 150 национальностей, веками живущих в мире и согласии;



- решением президента Астрахани присвоено почётное звание «Город трудовой доблести»;



- в Астраханской области уникальная природа: песчаные барханы, широкая Волга и тихие бескрайние разливы дельты. Они привлекают миллионы туристов со всего мира;



- Астраханская область – в десятке лидеров по увеличению турпотока;



- Астраханская область третий год подряд – лидер по выращиванию овощей в открытом грунте и в первой пятёрке среди регионов по производству картофеля;



- астраханскую картошку отправляют даже в Беларусь, а арбузы и дыни традиционно считаются самыми вкусными в России;



- астраханская трофейная рыбалка – одно из национальных достояний России;



- Астраханская область – мощный топливно-энергетический комплекс. В прошлом году мы перешагнули рубеж в 300 млрд кубометров по добыче природного газа и 50 млн тонн нефти на шельфе Каспия. Современное экологичное производство не имеет аналогов;



- более 125 лет астраханское озеро Баскунчак остаётся основной базой добычи пищевой и технической соли в стране;



- через Астраханскую область по коридору «Север-Юг» ведется отправка грузов из России и Белоруссии в Иран, Ирак, Индию, Объединённые Арабские Эмираты и другие страны;



- более 20 лет назад создан международный транспортный коридор «Север-Юг». Астрахань стала почти безальтернативной точкой развития Каспийского мультимодального транспортно-логистического узла;



- в Астраханской области сформирован Каспийский кластер, который объединил в себе ОЭЗ «Лотос» и портовую особую экономическую зону;



- проводится масштабное дноуглубление Волго-Каспийского судоходного канала – единственной артерии, соединяющей внутренние водные пути России с Каспием, чтобы в наши порты могли заходить суда с большей вместимостью;



- в Астраханской области производятся земснаряды для дноуглубления в Волго-Каспийском канале и для обновления отечественного дноуглубительного флота;



- наш регион становится центром каспийского судостроения: астраханские корабелы выполняют судостроительные и судоремонтные заказы, поступающие из соседних стран;



- в регионе выстроены дружественные отношения со всеми странами Прикаспия;



- в Астрахани три года подряд проходит международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны»;



- штаб-квартира оркестра прикаспийских государств находится в Астрахани;



- в регионе учится почти 5,5 тысяч иностранных студентов, больше половины из них – из прикаспийских стран.





Весь день на ключевых площадках ВДНХ будут проходить выступления известных астраханских музыкальных коллективов. Самый ожидаемый номер – концерт народной артистки России Надежды Бабкиной, уроженки нашего региона.





Также в программе: инсценировка средневекового боя, фермерская ярмарка и презентация гастрономических особенностей, где можно попробовать на вкус настоящие астраханские деликатесы.





На стенде Астраханской области можно пообщаться с амбассадорами: гандболистом Львом Ворониным, космонавтом Валерием Токаревым, телеведущим Азаматом Мусагалиевым, фотографом Евгением Полонским.



Гости выставки-форума «Россия» смогут принять участие в мастер-классах, квизах, посвящённых Астраханской области, а также поучаствовать в розыгрыше туристических путёвок.