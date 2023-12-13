Губернатор Игорь Бабушкин открыл День Астраханской области на выставке «Россия» на ВДНХ

13 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин открыл День Астраханской области на выставке «Россия» на ВДНХ

Сегодня на международной выставке-форуме «Россия» в Москве проходит День Астраханской области. Регион презентовал губернатор Игорь Бабушкин.

«Астраханская область – это тёплый солнечный край с богатой историей, уникальной многонациональной культурой и высоким потенциалом экономического и промышленного роста. Именно такой мы, астраханцы, видим свою малую родину сегодня и в ближайшей перспективе», – сообщил Игорь Бабушкин на презентации региона.

бабушкин, вднх, день астраханской области(2023)|Фото: astrobl.ru



Губернатор также рассказал участникам форума о главных достижениях региона. По его словам, поводов для гордости у Астраханской области действительно много:
 
- в регионе неповторимое переплетение культуры и традиций почти 150 национальностей, веками живущих в мире и согласии;

- решением президента Астрахани присвоено почётное звание «Город трудовой доблести»;

- в Астраханской области уникальная природа: песчаные барханы, широкая Волга и тихие бескрайние разливы дельты. Они привлекают миллионы туристов со всего мира;
 
- Астраханская область – в десятке лидеров по увеличению турпотока;
 
- Астраханская область третий год подряд – лидер по выращиванию овощей в открытом грунте и в первой пятёрке среди регионов по производству картофеля;

- астраханскую картошку отправляют даже в Беларусь, а арбузы и дыни традиционно считаются самыми вкусными в России;
 
 - астраханская трофейная рыбалка – одно из национальных достояний России;
 
- Астраханская область – мощный топливно-энергетический комплекс. В прошлом году мы перешагнули рубеж в 300 млрд кубометров по добыче природного газа и 50 млн тонн нефти на шельфе Каспия. Современное экологичное производство не имеет аналогов;
 
- более 125 лет астраханское озеро Баскунчак остаётся основной базой добычи пищевой и технической соли в стране;
 
- через Астраханскую область по коридору «Север-Юг» ведется отправка грузов из России и Белоруссии в Иран, Ирак, Индию, Объединённые Арабские Эмираты и другие страны;
 
- более 20 лет назад создан международный транспортный коридор «Север-Юг». Астрахань стала почти безальтернативной точкой развития Каспийского мультимодального транспортно-логистического узла;
 
- в Астраханской области сформирован Каспийский кластер, который объединил в себе ОЭЗ «Лотос» и портовую особую экономическую зону;
 
- проводится масштабное дноуглубление Волго-Каспийского судоходного канала – единственной артерии, соединяющей внутренние водные пути России с Каспием, чтобы в наши порты могли заходить суда с большей вместимостью;
 
- в Астраханской области производятся земснаряды для дноуглубления в Волго-Каспийском канале и для обновления отечественного дноуглубительного флота;
 
- наш регион становится центром каспийского судостроения: астраханские корабелы выполняют судостроительные и судоремонтные заказы, поступающие из соседних стран;
 
- в регионе выстроены дружественные отношения со всеми странами Прикаспия;
 
- в Астрахани три года подряд проходит международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны»;
 
- штаб-квартира оркестра прикаспийских государств находится в Астрахани;
 
- в регионе учится почти 5,5 тысяч иностранных студентов, больше половины из них – из прикаспийских стран.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru


 
Весь день на ключевых площадках ВДНХ будут проходить выступления известных астраханских музыкальных коллективов. Самый ожидаемый номер – концерт народной артистки России Надежды Бабкиной, уроженки нашего региона.

день астраханской области, вднх(2023)|Фото: astrobl.ru



Также в программе: инсценировка средневекового боя, фермерская ярмарка и презентация гастрономических особенностей, где можно попробовать на вкус настоящие астраханские деликатесы.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru



На стенде Астраханской области можно пообщаться с амбассадорами: гандболистом Львом Ворониным, космонавтом Валерием Токаревым, телеведущим Азаматом Мусагалиевым, фотографом Евгением Полонским.

Гости выставки-форума «Россия» смогут принять участие в мастер-классах, квизах, посвящённых Астраханской области, а также поучаствовать в розыгрыше туристических путёвок.

Теги: вднх, день астраханской области, игорь бабушкин, выставка-форум россия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети