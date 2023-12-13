13 Декабря 2023
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Фото: kremlin.ru

В Коми региональный маткапитал увеличат в два раза

Правительству Республики Коми поручено увеличить региональный маткапитал в два раза - до 300 тысяч рублей. Об этом заявил глава региона Владимир Уйба.

В случае же рождения первого ребенка у женщины до 24 лет он составит 500 тысяч. Такой законопроект будет рассмотрен на декабрьском заседании Госсовета Коми. Также с 2024 года ежемесячные пособия на покупку продуктов беременным женщинам и малоимущим кормящим матерям вырастут до 10 тысяч, постановило правительство Коми.

"Мы уже начали активно готовиться к Году семьи", - сообщил Уйба в своем телеграм-канале.

Ранее критерий нуждаемости резко раскритиковала многодетная мать из Коми, председатель общественной организации "Сыктывкарская ассоциация многодетных семей" Елена Галева, которая попросила лишить ее пособия на оплату проезда. Его получение автоматически лишает статуса малоимущей семьи и, как следствие, многих видов поддержки.

Накануне.RU неоднократно писало, что увеличенные суммы на первого ребенка и вообще маткапитал на первого ребенка не имеют никакого демографического эффекта, так как рождаемость первых детей не поддается стимулированию. Однако в регионах идут именно по этому пути, нанося удар по рождаемости вторых детей, которая в последние годы упала сильнее всего, что не дает увеличить суммарную рождаемость.

Теги: маткапитал, рождаемость


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