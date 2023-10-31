Многодетная мать в Коми просит лишить ее пособия на оплату проезда, чтобы перестать считаться нищей

Своими действиями власти не помогают, а мучают многодетных семей. Об этом заявила и.о. руководителя регионального отделения Родительской палаты в Республике Коми, председатель общественной организации "Сыктывкарская ассоциация многодетных семей" Елена Галева.

Мать пятерых детей, она пишет, что у нее "кипит кровь, бушует душа и рвётся сердце". Еще несколько лет назад она верила, что региональные власти искренне готовы помогать многодетным. Но сейчас уже не верит в это. Чтобы получить какой-то вид поддержки, надо удовлетворять тому или иному критерию нуждаемости. Правда, пособие на оплату ЖКХ и проезд для многодетных - это то, что дается без каких-либо критериев нуждаемости. Но его получение... лишает статуса малоимущей семьи и многих видов поддержки.

"Жизнь депутатов Государственного Совета Республики Коми, МинСоц, Правительства Республики Коми и жизнь многодетных на земле Коми - это две берега у глубокого оврага. <...> Нет у нашего правительства задачи помочь, зарыть пропасть в демографии. Нет необходимости в детях, в многодетных семьях - они живут ради красивых галочек, красивых отчётов. Депутатам важно многое, особенно выгул и уборка остатков жизнедеятельности домашних питомцев, но только не подрастающее поколение и будущее РК", - заключила Елена Галева.

Она разместила свое заявление в органы власти, в котором просит прекратить выплату пособия на оплату услуг ЖКХ и проезда.

В комментариях пишут, что в реальности никакой поддержки многодетных не существует, если только они не за чертой бедности.

Напомним, с 1 января 2023 года в России введено единое пособие, которое назначается семьям с детьми с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека в регионе. Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на детей в зависимости от того, какой суммы не хватает семье, чтобы выйти на границу бедности. Этот порядок критикуют многие эксперты. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов описывает ситуацию так: хочешь получить поддержку на детей от государства - стань нищим.