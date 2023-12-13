«Волонтеры культуры» получили награды на форуме «ПРО. ДОБРО» в Астраханской области

«Волонтеры культуры» успешно продолжают работу в различных культурно-социальных проектах Астраханской области. Напомним, добровольчество — одно из направлений национального проекта «Культура».

На днях в Институте развития образования «Платформа» в честь Дня добровольца состоялся региональный форум «ПРО. ДОБРО». Мероприятие объединило более 500 представителей добровольческих организаций, молодых деятелей культуры. Участники подвели итоги совместной деятельности волонтеров. Церемонию открыл губернатор Игорь Бабушкин.

Участие в мероприятии принял заместитель министра культуры Игорь Феоктистов. В своей приветственной речи он отметил значимость волонтерского движения: «Отрадно, что с каждым годом молодых людей, с активной жизненной позицией, неравнодушных к культуре и искусству становится больше».

По его словам, только в этом году с помощью волонтеров культуры организовано более 100 культурных мероприятий. Крупнейшие всероссийские акции, такие как «Ночь кино», «Ночь искусств», «Ночь музеев» и «Библионочь» также не проходит без волонтерского участия.

Волонтеры приняли участие в масштабных событиях сферы культуры таких как: Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны», Международный фестиваль-форум «Театральная дельта», Международный литературный фестиваль для детей и молодежи, Всероссийский сельский Сабантуй 2023.

Кроме того, волонтеры организовали и провели в Астраханском доме-интернате для престарелых и инвалидов, многопрофильном социальном центре «Содействие» концертные программы. Также реализовали проекты «Культурная психология», «Креативная лаборатория Прожектор» и «Амбассадоры Пушкинской карты в Астраханской области».

За вклад в развитие регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере культуры «Волонтеры культуры» Игорь Феоктистов вручил молодым людям, наиболее ярко проявившим себя в добровольческой деятельности Благодарственные письма министерства культуры Астраханской области. Среди награжденных были: Лиана Габибуллаева, Ярослав Филатов, Екатерина Трофимова, Анастасия Черенкова и Анна Щербакова.