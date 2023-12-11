11 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин поблагодарил астраханских волонтеров за добрые дела и пообещал поддержку

Второй год подряд в Астраханской области проходит форум «ПРО.Добро». Он объединил более 500 волонтеров. Здесь молодежь делится лучшими практиками, обучается и выбирает направление по душе. 

молодежь, волонтеры(2023)|Фото: astrobl.ru

"Как сказал наш Президент, чувство сопричастности и стремление помогать нуждающимся заложено в культуре и традициях нашего народа и передается из поколения в поколение. В нашем регионе волонтёрство – мощная созидательная сила. Мы на 7-м месте в России по вовлечению жителей в добровольческую деятельность. В этом году мы открыли два Добро.Центра и дальше продолжим эту работу", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Как известно, в Москве накануне подвели итоги международной премии #МыВместе. Среди победителей – два проекта астраханских социальных предпринимателей в помощь родителям детей с ограничениями по здоровью.

(2023)|Фото: astrobl.ru

"Наши волонтеры помогают пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям, участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи бойцам в зону спецоперации. Самым активным сегодня вручил заслуженные награды. Я благодарю всех вас за добрые дела. Продолжайте двигаться дальше, а мы вас всегда поддержим!", - заверил Игорь Бабушкин.

(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, волонтеры, ПРО.Добро, #МыВместе


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