Игорь Бабушкин поблагодарил астраханских волонтеров за добрые дела и пообещал поддержку

Второй год подряд в Астраханской области проходит форум «ПРО.Добро». Он объединил более 500 волонтеров. Здесь молодежь делится лучшими практиками, обучается и выбирает направление по душе.

"Как сказал наш Президент, чувство сопричастности и стремление помогать нуждающимся заложено в культуре и традициях нашего народа и передается из поколения в поколение. В нашем регионе волонтёрство – мощная созидательная сила. Мы на 7-м месте в России по вовлечению жителей в добровольческую деятельность. В этом году мы открыли два Добро.Центра и дальше продолжим эту работу", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как известно, в Москве накануне подвели итоги международной премии #МыВместе. Среди победителей – два проекта астраханских социальных предпринимателей в помощь родителям детей с ограничениями по здоровью.

"Наши волонтеры помогают пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям, участвуют в сборе и доставке гуманитарной помощи бойцам в зону спецоперации. Самым активным сегодня вручил заслуженные награды. Я благодарю всех вас за добрые дела. Продолжайте двигаться дальше, а мы вас всегда поддержим!", - заверил Игорь Бабушкин.