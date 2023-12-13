Республиканцы остались непреклонны к мольбам Зеленского о помощи

Даже после встречи с Зеленским спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон не изменил своей позиции по военной помощи Украине, пишет ВВС.

Напомним, республиканцы требуют увязать помощь Украине с ужесточением пограничного режима с Мексикой. Однако демократы против, так как мигранты являются в основном избирателями демократов.

Джонсон заявил, что для предоставления военной помощи должна быть ясная стратегия победы. А вопрос безопасности США не менее важен, чем вопрос безопасности Украины. И пока демократы хотят отправлять новую помощь Киеву, на границе США происходит "абсолютная катастрофа".

Другие западные СМИ тоже пишут о безрезультатности приезда Зеленского в Конгресс. Сенатор от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд отметил, что Зеленский не смог сказать ничего убедительного. А сенатор-республиканец от Миссури Эрик Шмитт сказал, что Зеленский нес "все тот же старый хлам", который уже всем надоел.

Интересно, что американские журналисты подметили изменение в риторике президента Джо Байдена по поводу помощи Киеву. Если раньше он говорил, что США будут помогать "столько, сколько потребуется", то вчера он сказал, что США "продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно". И это отражает серьезные внутренние препятствия для новой американской помощи Украине. Байден заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов, но по сравнению с предыдущими пакетами это очень небольшая сумма. Да и встречал Байден Зеленского далеко не так, как в сентябре, - "без фанфар", отметил корреспондент ВВС Энтони Зуркер. Если тогда была расстелена красная дорожка, а встречал Зеленского сам Байден с супругой, то сейчас первое лицо Украины привезли не к парадному входу в Белый дом, а к более скромному западному, а Байден даже не вышел.

Ясности в том, будет ли новая помощь предоставлена до конца года, не прибавилось, пишет CNN. Байден настаивает, что Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до рождественских каникул, иначе будет большой рождественский подарок президенту РФ Владимиру Путину.

Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что обе партии пытаются извлечь выгоду из создавшейся ситуации. Демократы получат повод для обвинения республиканцев в "сливе" украинского режима в интересах России, а республиканцы - в пренебрежении национальными интересами США.