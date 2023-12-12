12 Декабря 2023
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Фото: whitehouse.gov/ Adam Schultz

СМИ: Байден не примет ультиматум республиканцев по помощи Киеву

Президент США Джо Байден готов искать компромисс с республиканской оппозицией на тему безопасности южных границ, но не приемлет ультимативных требований, с которыми увязывается продолжение помощи Украине, сообщают РИА Новости.

Такое заявление сделал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан на конференции Wall Street Journal.

Белый дом признает, что у него заканчиваются деньги на поддержку восточноевропейского союзника, а запрос на дополнительные $60 млрд забуксовал в конгрессе, где республиканцы хотят разменять его утверждение на радикальную реформу погранично-миграционной системы

Салливан предупредил, что 2024 станет "очень трудным годом" для Украины, если иссякнет американская помощь, которой, по оценкам Белого дома, осталось на "пару недель". По словам Джейка Салливана, накануне вечером он встретился с Владимиром Зеленским, который приехал в Вашингтон лоббировать продолжение финансирования и во вторник встречается с Байденом.

Теги: Байден, Украина, Киев, США, Салливан, помощь


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