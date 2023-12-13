13 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство представит данные о сроках стабилизации цен на яйца и курятину

Кабмин России в ближайшие дни представит Госдуме информацию о сроках стабилизации цен на мясо курицы и яйца.

Как заявил вице-спикер Думы Алексей Гордеев, в нижней палате прошло совещание, на котором обсуждалась стабилизации цен на социально значимые продукты питания, акцент был сделан на курятине, яйцах и детском питании. Депутаты запросили официальную информацию правительства о сроках стабилизации потребительских цен на социально значимые продовольственные товары. Информация должна быть представлена до конца текущей недели.

Как считает парламентарий, в сложившейся ситуации власти должны пойти на совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, так как наблюдается недостаточная эффективность существующих рычагов регулирования. Гордеев отметил, что в настоящее время правительство работает над оперативными мерами, в том числе – увеличением внутреннего производства и введение временного разрешения на импорт, сообщают "Ведомости".

Ранее Федеральная антимонопольная служба России разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5%. До этого ФАС объявила о проверке цен на куриные яйца и решила установить, насколько обоснованы оптово-отпускные цены на этот продукт.

Теги: правительство, яйца, курица, продукты


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Ранее 08.12.2023 11:43 Мск Генпрокурор РФ поручил проверить ситуацию с ценами на куриные яйца

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