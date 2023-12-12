Опрос: родители екатеринбургских школьников поддерживают запрет телефонов на уроках

Подавляющее большинство родителей школьников в Екатеринбурге поддерживает запрет на использование мобильных телефонов на уроках. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob.

В опросе сервиса приняли участие как родители школьников, так и учителя из столицы Урала. Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), запрет на использование мобильников на уроках поддерживают 80% родителей учеников.

При этом отцы чаще матерей высказывались за эту инициативу: 84% против 76% соответственно. А среди учителей запрет использования телефонов на уроках поддерживают 91% опрошенных.

Напомним, на прошлой неделе Госдума во втором, основном чтении одобрила законопроект о запрете использования телефонов учениками во время уроков. Также было одобрено введение в школах обязательных уроков труда.