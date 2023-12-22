"Тогда и педагог не должен его иметь": Мороков о запрете телефонов на уроках

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков высказался о запрете на уроках мобильных телефонов.

Напомним, недавний опрос показал, что подавляющее большинство родителей школьников в Екатеринбурге поддерживает запрет на использование "мобильников" на уроках. Также за это выступают и учителя.

Как рассказал Мороков на сегодняшней пресс-конференции в столице Урала, ему хотелось бы, чтобы все участники образовательного процесса были в одинаковых условиях.

"Если детям запрещены телефоны, то и педагог не должен иметь телефон, пока идет урок. Все в одинаковых условиях. То, что это [телефоны на уроках] мешает образовательному процессу, мне кажется, понятно и так. Мы должны убрать одно из условий, которые мешают сосредоточиться и взаимодействовать с учителем и одноклассниками", - заявил омбудсмен, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он отметил, что решение о запрете телефонов правильное, но "надо правильно его реализовать".

"А вот здесь, мне кажется, надо посоветоваться с самими учащимися – а как мы это будем с вами выполнять, чтобы не возникало проблем? Само собой, не все школьники обрадовались таким запретам. Поэтому нужно договариваться – просто приказа директора будет недостаточно! Я вас уверяю: пойдут инциденты, противодействия, демонстрационные акции. А мы видим, что наши ребята способны на договор. Просто надо выстроить разговор на равных, и все будет нормально", - заключил Игорь Мороков.