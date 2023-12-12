Пятеро школьников провалились в яму с кипятком в Ивановской области

В Ивановской области пятеро школьников провалились в яму с кипятком, их госпитализировали с ожогами. Об этом сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел сегодня около восьми часов утра в районе улицы Пушкина в Юже. Уточняется, что грунт провалился из-за прорыва теплотрассы.

В причинах провала разбирается прокуратура. Будет дана оценка действиям организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей - ООО "Тепло людям. Южа".

Ранее в Челябинске 8-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, которая образовалась из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода. Ребенок получил ожоги, сейчас он находится в больнице. СКР возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).