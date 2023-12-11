В Челябинске ребенок едва не сварился заживо в яме с кипятком

ЧП произошло 9 декабря во дворе дома №34 по ул. Энергетиков. 8-летний мальчик провалился в яму с кипящей водой, которая образовалась из-за размыва грунта в результате аварии трубопровода (место инцидента на фото превью).

СКР сообщил о том, что возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Ребенок получил ожоги, сейчас он находится в больнице.

Общественники считают произошедшее следствием системных недочетов коммунальщиков и властей Челябинска.

"Именно чиновники отчитывались нам: все под контролем, оперштаб работает, и к зиме город готов. Настолько готов, что не прошел испытание первыми морозами. У нас опять когнитивный диссонанс: картинка из пресс-релизов не совпадает с суровой реальностью. От последних новостей про коммунальный коллапс волосы дыбом, а ведь зима только началась", - комментирует общественница Валентина Волкова.

Напомним, в минувшие выходные, во время сильных морозов, в Челябинске произошло несколько крупных аварий на трубопроводах. Две случились в Ленинском районе, машины на затопленных улицах вмерзали в лед, некоторые авто так и не вытащили, а затем в центре города прорвало трубу с горячей водой, кипяток тек от улицы Чичерина до Набережной.