10 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

В Петебурге за год выявили почти 30 тыс. расстройств нервной системы среди подростков

В Санкт-Петербурге в 2021 году было выявлено 28,8 тыс. первичных расстройств вегетативной нервной системы среди подростков 10-17 лет. Об этом рассказал доктор медицинских наук, военный врач-хирург Денис Иванов.
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"Это последствия цифровизации, компьютеризации, гаджетов", - уверен он.

Причем речь идет о первичных патологиях, то есть впервые обратившихся. Всего, по официальным данным, в городе около 360 тыс. детей этого возраста (эта цифра постоянно меняется, но медленно). То есть у 8% всех питерских подростков только за один год были обнаружены нарушения нервной системы. Сколько их всего, не сообщается.

Проф. Иванов подчеркивает, что людей, перенесших инсульт, заставляют делать специальный комплекс упражнений - застегивать пуговицы, вязать узелки и т.п., то есть развивать мелкую моторику и координацию, нарушенную болезнью. Это необходимо делать и детям, так как активизирует нервно-мышечные связи и развивает мозг. Но что происходит при погружении в виртуальный мир?

"У ребенка, который водит только пальцем по гаджету или тыкает по клавиатуре, мозги перестают работать. Что показывают исследования? Среди детей 7-11 лет в настоящее время меньше 8% могут осуществлять мелкую моторику, положенную их возрасту. Ту, которая была еще 20-30 лет назад. Дети не владеют мелкой моторикой, и все это будет сказываться дальше. У детей растет синдром дефицита внимания. Снижается эмоциональный и социальный интеллект. Они не могут общаться друг с другом, что приводит к социальной изоляции, социальному аутизму. <...> У ребенка нервная система постоянно растет, на каждом году у этого роста свои особенности. Но информационный шквал от гаджетов и компьютеров таков, что у ребенка происходит сбой в нервной системе. У детей нарушаются слухомоторые реакции. Ему крикнули, а сигнал от уха до мозга идет с затруднениями, и он плохо реагирует. У детей растет заторможенность, нарушается фонематическое восприятие - они не понимают, что им говорят. И они действительно очень быстро устают на занятиях. Уже почти у 40% компьютеризированных детей сильная утомляемость. Они не могут вынести учебу. Ведь когда ребенок пишет ручкой, он двигается, перемещает голову, внимание. А за гаджетом он уткнулся в одну точку - у него вынужденное положение, перенапрягаются мышцы воротниковой зоны в области шеи и плеч, застой, плохо идет отток жидкости из черепной коробки и головные боли. И он действительно не может учиться", - рассказал ученый.

Также быстро растет детская онкология. И опасность в том, что у детей она долго не проявляется, а когда ее выявляют, он уже в третьей-четвертой стадии, добавил проф. Иванов.

Власти признают, что состояние здоровья российских детей внушает большую тревогу. Здоровых детей в стране не более 12%, заявила недавно член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Более чем у половины школьников уже есть хронические заболевания. Роспотребнадзор отмечает стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах. А детей-инвалидов становится все больше - их уже более 720 тыс. Фактически каждый сороковой российский ребенок - инвалид.

Теги: дети, подростки, заболевания, цифровизация, гаджеты


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