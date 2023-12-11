В Подмосковье задержали 11 чиновников по делу о коррупции с мигрантскими квотами

В Подмосковье задержано 11 человек по делу о коррупции в сфере выдачи квот для мигрантов. Некоторые из задержанных чиновники, другие были посредниками при организации взяток. Фигурантами дела стали двое консультантов из Министерства соцразвития Московской области, консультант Министерства инвестиций и промышленности Московской области.

"По данным следствия, в период с 2019 по 2023 годы подозреваемые получали денежные средства в качестве взяток через посредников от предпринимателей Московской области за выдачу квот для привлечения иностранных граждан на работу без проведения установленных проверочных мероприятий. В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тыс. руб., при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя", - сообщили в Следственном комитете.

Следователи провели более 40 обысков дома и на работе у фигурантов, допросили 30 человек, провели очные ставки. В ходе следствия изъяты крупные суммы денег.

"Все подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания, по ходатайству следствия судом всем избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в СКР.