Самолет из Ханты-Мансийска с радиоактивными веществами на борту аварийно сел в аэропорту Внуково

Самолет авиакомпании "UTair" рейсом Ханты-Мансийск - Москва, на борту которого находились 104 пассажира и радиоактивные вещества весом 19 кг, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Внуково, сообщает SHOT со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел сегодня ночью. Самолет подал сигнал о неисправности шасси.

В 1.40 борт благополучно приземлился. Опасный груз на борту не пострадал. Заявлений о травмах от пассажиров не было.

Перевозившиеся радиоактивные вещества относятся к категории опасных грузов, но разрешены к перевозке Министерством транспорта РФ.