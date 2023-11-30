Стала известна программа IV Владимирского инвестиционного конгресса

30 ноября первый заместитель Губернатора Александр Ремига рассказал журналистам о предстоящем IV Владимирском инвестиционном конгрессе, который пройдёт 7 и 8 декабря в Суздале. Это одно из главных событий в деловой жизни региона. ВИК зарекомендовал себя авторитетной площадкой для диалога власти, бизнеса и общества, направленного на решение актуальных задач социально-экономического и инвестиционного развития. В прошлом году в конгрессе очно и онлайн приняли участие около 3 тыс. человек – представители российских регионов, а также Республики Беларусь, Китая, Индии, Египта, Гвинеи, Эритреи. В рамках форума было подписано 12 партнёрских соглашений на сумму 15 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Владимирской области.

В этом году ёмкость события и география участников ожидаются не менее масштабными.

«Главная задача конгресса – не подписать максимальное количество соглашений, а в первую очередь проработать конкретные моменты, которые определяют развитие экономического потенциала нашего региона, найти решения этих задач в живом диалоге. Инвестиционная деятельность в области проводится в течение всего года, и результаты зримые – объём инвестиций в основной капитал, прирост новых инвесторов год от года увеличиваются. Значит, мы идём в верном направлении», – отметил Александр Ремига.

В деловой программе ВИКа выделено несколько важных акцентов. Ключевая тема – развитие туристической отрасли, ей будет посвящено пленарное заседание «Туризм. Формирование среды гостеприимства и впечатлений». Среди основных вопросов – инструментарий поддержки сектора, развитие водного, детского, гастрономического, событийного и автотуризма, продвижение территорий, патриотическое воспитание через школьный туризм, развитие инфраструктуры маршрутов во Владимирской области. Модератором сессии по туризму выступит автор программы «Света вокруг Света» Светлана Бондарчук, спикерами заявлены депутат Госдумы Николай Валуев, дизайнер Артемий Лебедев и другие.

«Тысячелетие Суздаля открывает огромные возможности для раскрытия турпотенциала всей области. Для нас это и огромный вызов. Важно, с какими впечатлениями уедут наши гости, будут ли иметь желание вернуться сюда ещё раз, будут ли рекомендовать поездку во Владимирскую область. Наша задача – сделать всё, чтобы маршруты для туристов становились более интересными и насыщенными. Чтобы было, чем занять гостя не только на 2 дня, но и на 5 дней, неделю, полноценный отпуск. Турпродукт может включать поездки в Муром, Гороховец, Юрьев-Польский, Александров, Владимир. Эти возможности надо давать, а турист сам определится, что ему интересно и как провести время. Юбилею города-музея на федеральном уровне уделяется большое внимание, и этим необходимо воспользоваться для популяризации всего региона. Каждого гостя воспринимаем как возможного инвестора и даже жителя области», – сказал первый вице-губернатор.

Ещё одна важная в масштабах всей страны тема – поддержка ответственного бизнеса. Её обсудят на втором пленарном заседании конгресса при участии полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щёголева. Напомним, Владимирская область стала первопроходцем, внедрившим новые подходы законодательно. Тренд подхвачен ещё рядом российских регионов и будет тиражироваться дальше.

На ВИКе будет уделено внимание и развитию стекольной отрасли, которая является для Владимирской области приоритетной.

«Приглашаем специалистов со всей России, которые заняты в этом сегменте. Будем вместе смотреть все цепочки поставок оборудования, компонентные базы отдельных материалов. Поговорим о том, что происходит с кадрами. Кстати, у нас в области – единственный в стране колледж, который готовит специалистов стекольной отрасли. Стекло – очень перспективное направление, оно используется во многих отраслях. Нам есть куда расширяться. Также планируем расшивать тему по микроэлектронике. Её компонентная база сегодня выходит в авангард, касается практически всех отраслей экономики», – подчеркнул первый вице-губернатор.

Деловой программой IV Владимирского инвестиционного конгресса предусмотрены мероприятия различных форматов – пленарные заседания, тематические, стратегические сессии, биржа деловых контактов. Традиционно состоится большая выставка экономического и инвестиционного потенциала Владимирской области. В этом году в ней примут участие 48 экспонентов: предприятия стекольной, пищевой промышленности, машиностроения, IT-компании, муниципалитеты, региональные институты развития. Общая площадь экспозиции составит более 1,5 тыс. квадратных метров.