В Крыму вновь объявили штормовое предупреждение

В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение. 1-3 декабря на полуострове ожидается сильный ветер с порывами до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

В ведомстве отметили, что возможны аварии на объектах энергетики, ЖКХ. Также вероятны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

Мощный шторм накрыл юг России вечером 26 ноября. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло-, энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и автомобили. В Крыму порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров. Есть погибшие и пострадавшие.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.