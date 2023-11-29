Ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.

По его словам, об ущербе на 802 млн рублей доложили муниципалитеты, передает ТАСС.

Без электроснабжения остаются более 43 тысяч человек, уточнил Константинов. Отопление отсутствует в трех многоквартирных домах и 35 соцобъектах, вода частично не подается в 116 населенных пунктов.

Эвакуированы 438 человек, из них 66 детей. Подтоплено 159 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 100 приусадебных участков.

Напомним, в Крыму из-за сильнейшего шторма на территории 10 муниципалитетов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил о ситуации президенту РФ. Владимир Путин дал поручение правительству о выделении средств на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Мощный шторм накрыл юг России вечером 26 ноября. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло-, энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и автомобили. В Крыму порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров. Есть погибшие и пострадавшие.