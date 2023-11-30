30 Ноября 2023
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Политика Украина
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины/CC BY 4.0

Арестович* заявил, что нужно было выполнять Стамбульские договоренности

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (*включен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что украинскому режиму было выгоднее выполнить Стамбульские договоренности, которые были достигнуты еще в марте 2022 года, чем воевать против России. Но британцы настояли на втором варианте.

Он сказал, что был участником переговорной группы, но не знает, почему они были прерваны. В это время внезапно была организована провокация в Буче с обвинениями российских военных в зверствах. Но сами договоренности были для Украины "очень неплохими".

"Зато 300 тысяч человек были бы сейчас живы и пол-Украины не было бы разрушено и заминировано. Мы шли на уступки, но сумма их уступок была больше. Они соглашались на политические дискуссии по Крыму! Такого больше никогда не будет", - подчеркнул Арестович.

Что это за "политические дискуссии по Крыму", он не уточнил.

Интересно, что недавно глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но Британия заставила Киев воевать.

Арестович же считает, что для претензий на диктовку своих условий Украине нужно быть "немножечко в другой весовой категории". И тем сильнее для режима будет "удар о стену реальности".

"Дальше, кому повезет - мемуары в Канаде. Возвращение к трезвости - единственное, что еще способно создать ситуацию: "и правы, и не проиграли". О выигрыше надо было думать раньше", - написал он.

В последнее время бывший советник Зеленского делает все более откровенные высказывания, так как находится за границей. Как пишут украинские телеграм-каналы, он покинул Украину из-за конфликта с Зеленским, который, по его мнению, лично виноват во многих провалах. Секретарь СНБО Алексей Данилов обвинил Арестовича в работе на Россию.

Теги: арестович, украина


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