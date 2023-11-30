В Екатеринбурге суд отказался выпускать на свободу ижевского педофила Рычкова

Суд в Екатеринбурге рассмотрел ходатайство жителя Ижевска Вячеслава Рычкова. Осужденный за педофилию просил выпустить его на свободу.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ноябре 2011 года приговором Октябрьского районного суда Ижевска Рычков был признан виновным в целой серии преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Педофил получил 15 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

Недавно Рычков подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания – принудительными работами. Однако в колонии и прокуратуре выступили с возражениями. Как отметили в надзорном ведомстве, свою вину осужденный признал только в ноябре 2022 года, но не раскаялся.

В итоге Чкаловский районный суд уральской столицы, согласившись с позицией прокуратуры, в удовлетворении ходатайства отказал. Вячеслав Рычков продолжит отбывать срок в колонии.

Напомним, ранее в Екатеринбурге отказались выпустить по УДО педофила, убившего 7-летнюю девочку.