Около полумиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в ЕБС

Около полумиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС).

Как сообщает пресс-служба Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы, это говорит "о высоком интересе граждан к инновационным сервисам и современным технологиям, делающим повседневную жизнь проще". "Высокий спрос на подтвержденную биометрию связан прежде всего с тем, что она открывает доступ ко всем биометрическим услугам. "Упрощенка", в свою очередь, привлекает людей максимально комфортным процессом регистрации", - заявили в ЦБТ.

Пользователям, зарегистрировавшим данные упрощенным образом, до конца 2023 года будет доступен ряд услуг, среди которых покупки в магазинах и интернете на сумму до 2,5 тыс. руб., оплата проезда в общественном транспорте, проход в офис. Список услуг, доступных после регистрации биометрии упрощенно, будет расширяться.

Отмечается, что упрощенную биометрию ежедневно регистрируют около 1,2 тыс. человек, а подтвержденную – около 2 тыс., сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2024 году планируется запустить оплату проезда в метро с помощью биометрических данных в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.