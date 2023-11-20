20 Ноября 2023
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Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

Алкоголь и табак разрешат покупать без паспорта по биометрии

В России Центр биометрических технологий заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для алкоголя и продукции, содержащей никотин.

Как сообщил гендиректор компании Владислав Поволоцкий, запустить сервис планируется в 2024 году. Возможность подтвердить возраст в торговой точке с помощью слепка лица будет у россиян, которые сдали данные в Единую биометрическую систему. Это можно будет сделать и по упрошенной биометрии.

В торговых сетях "Перекресток" и "Пятерочка" планирует реализовать технологию подтверждения возраста на кассах самообслуживания.

Массовое внедрение сервиса потребует времени для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информационных систем. При этом, значительная часть торговых точек уже оборудована устройствами, позволяющими проводить оплату и подтверждать возраст с помощью распознавания лица, сообщают "Известия".

Напомним, в 2024 году планируется запустить оплату проезда в метро с помощью биометрических данных в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Теги: алкоголь, табак, биометрия


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