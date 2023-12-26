В Wildberries и сервисах "Яндекса" можно будет платить лицом

Wildberries и сервисы "Яндекса" ведут тестирование оплаты по лицу.

Как сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, организация работает над тем, чтобы технология стала как можно скорее доступна пользователям. Также в этом направлении ведется работа с маркетплейсом Ozon.

Решение ЦБТ не требует привязки карты на самой онлайн-площадке, что решает проблему случайных покупок. Поволоцкий отметил, что с маркетплейсами планируется "много интересных проектов". В качестве примера он привел обсуждение истории с получением заказов по биометрии, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России Центр биометрических технологий заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для алкоголя и продукции, содержащей никотин. Запустить сервис планируется в 2024 году.