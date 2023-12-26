В Wildberries и сервисах "Яндекса" можно будет платить лицом

26 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

В Wildberries и сервисах "Яндекса" можно будет платить лицом

Wildberries и сервисы "Яндекса" ведут тестирование оплаты по лицу.

Как сообщил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, организация работает над тем, чтобы технология стала как можно скорее доступна пользователям. Также в этом направлении ведется работа с маркетплейсом Ozon.

Решение ЦБТ не требует привязки карты на самой онлайн-площадке, что решает проблему случайных покупок. Поволоцкий отметил, что с маркетплейсами планируется "много интересных проектов". В качестве примера он привел обсуждение истории с получением заказов по биометрии, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России Центр биометрических технологий заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для алкоголя и продукции, содержащей никотин. Запустить сервис планируется в 2024 году.

Теги: Wildberries, Яндекс, маркетплейсы, биометрия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2023 02:05 Мск Около полумиллиона россиян зарегистрировали биометрические данные в ЕБС
Ранее 20.11.2023 03:00 Мск Алкоголь и табак разрешат покупать без паспорта по биометрии
Ранее 09.11.2023 00:53 Мск В шести российских городах запустят проход в метро по биометрии
Ранее 25.10.2023 02:03 Мск Россиянам упростили сдачу биометрии
Ранее 22.09.2023 01:09 Мск С 1 декабря будет доступен биоэквайринг и оплата в метро с помощью биометрии
Ранее 14.09.2023 09:22 Мск Отказ от обработки биометрии в МФЦ оформили почти 1,5 млн россиян

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети