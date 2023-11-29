29 Ноября 2023
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Фото: t.me/rashid_temrezov

Хакеры опубликовали распоряжение о признании Адама Кадырова "почетным гражданином Донецка"

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что официальный сайт администрации города был взломан.

Ранее там появилось распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова – 16-летнему Адаму - звания "Почетного гражданина города Донецка".

"На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня стало известно, что Адам Кадыров получил должность куратора батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ. Также сообщалось, что юношу наградили орденом "Трудовая доблесть России" и медалью "За вклад в развитие Российского университета спецназа" I степени.

Теги: адам кадыров, донецк, хакеры


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