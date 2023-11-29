Shot: Две жительницы Москвы умерли после отравления метадоном

В Москве две женщины скончались в результате отравления метадоном, пишет Shot.

Отмечается, что это первые случаи смерти в столице, куда могли попасть партии наркотиков из Ставрополя.

По данным телеграм-канала, 27-летнюю девушку в квартире на улице Чертановской обнаружила подруга. Она была в бессознательном состоянии, а рядом с ней лежало тело ее 32-летней знакомой.

27-летнюю девушку экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение, однако спасти ее не смогли.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал подробности по делу об отравлении наркотиками в Астраханской области.

Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли три закладки наркотиков, которые продавали через интернет-магазин. Из незаконного оборота изъяли 1,4 кг синтетических наркотиков. В отделы полиции доставили 164 человека.