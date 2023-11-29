В Пермском крае следователи проводят проверку по факту гибели рыбаков

В Пермском крае следователи проводят проверку по факту гибели рыбаков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Тела мужчин были обнаружены спасателями накануне в реке Кама, в районе острова Туренец села Слудка. По предварительным данным, рыбаки провалились под лед. О происшествии сообщил очевидец, который рыбачил вместе с мужчинами.

В настоящее время опрошены очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

