Спасатели нашли тела пропавших рыбаков

Спасатели нашли тела пропавших рыбаков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтербеза.

Вчера утром по распоряжению министерства для водолазного поиска двух утонувших мужчин в реке Кама, в район озера Туренец села Слудка выехала поисково-спасательная группа пермской краевой службы спасения в составе шести спасателей и двух единиц техники.

Спасатели осмотрели береговую линию острова, тело одного пропавшего было обнаружено на острове. Параллельно провели водолазный поиск, тело второго рыбака было найдено в воде. Погибшие пропали во время рыбалки, поисково-спасательные работы проводились сотрудниками Пермской краевой службы спасения с 25 ноября 2023 года. Тела погибших переданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются.