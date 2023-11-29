29 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Спасатели нашли тела пропавших рыбаков

Спасатели нашли тела пропавших рыбаков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтербеза.

Вчера утром по распоряжению министерства для водолазного поиска двух утонувших мужчин в реке Кама, в район озера Туренец села Слудка выехала поисково-спасательная группа пермской краевой службы спасения в составе шести спасателей и двух единиц техники.

Спасатели осмотрели береговую линию острова, тело одного пропавшего было обнаружено на острове. Параллельно провели водолазный поиск, тело второго рыбака было найдено в воде. Погибшие пропали во время рыбалки, поисково-спасательные работы проводились сотрудниками Пермской краевой службы спасения с 25 ноября 2023 года. Тела погибших переданы сотрудникам полиции, обстоятельства гибели устанавливаются.

Теги: спасатели, поиски, рыбаки, тонкий лед


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Ранее 27.11.2023 11:26 Мск В Прикамье ведутся поиски пропавших рыбаков

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