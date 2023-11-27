В Прикамье ведутся поиски пропавших рыбаков

В Прикамье спасатели ведут поиски рыбаков, пропавших в минувшие выходные у острова Туринец на Камском водохранилище, в районе села Слудка Ильинского округа, сообщает краевой минтербез.

Поисково-спасательная группа в составе шести человек и двух единиц техники обнаружила личные вещи пропавших и полынью. Предположительно, рыбаки провалились под лед и утонули.

При подъеме вещей тел не обнаружено, зафиксированы координаты для дальнейшего водолазного поиска.

Жителей Прикамья предупреждают об опасности тонкого льда и призывают к соблюдению правил безопасного поведения на водоемах в зимний период. Беспечное отношение к правилам безопасности и их несоблюдение может привести к трагедии и стоить жизни.