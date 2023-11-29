29 Ноября 2023
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Участники стратсессии обсудили вектор для технических решений межуниверситетского кампуса в Тюмени

В Тюмени прошла стратегическая сессия по цифровизации Межуниверситетского кампуса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Более 30 экспертов из Тюмени, Казани, Уфы и Москвы участвуют в обсуждении вопросов цифровизации учебного процесса, управленческих решений и безопасности в кампусе. Опытом также поделится декан инженерного факультета Международного университета Симбиоза (Пуна, Индия).

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов пояснил, для чего нужна стратсессия.

"Сегодня мы собрали представителей разных сфер и структур, чтобы прийти к согласию и выработать вектор для технических решений межуниверситетского кампуса в Тюмени. Совместная работа ИТ-специалистов, сотрудников тюменских вузов, отраслевых органов власти, представителей бизнеса и федеральных организаций даст нам комплексный и разносторонний взгляд на то, каким требованиям должна отвечать информационная инфраструктура тюменского кампуса", - прокомментировал он.

Напомним, в августе Губернатор Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Теги: кампус, стратсессия, университет


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