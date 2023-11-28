Закрытие улицы Народной воли в Екатеринбурге продлили до лета 2024 года

В Екатеринбурге больше чем на полгода продлили закрытие движения транспорта по улице Народной воли. Подождать придется до следующего лета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет об участке от улицы 8 Марта до дома №2 по улице Степана Разина. Движение там будет закрыто до 30 июля 2024 года. В мэрии уточнили, что это связано с проведением работ по реконструкции улицы Народной воли.

"На период закрытия указанного участка движение транспорта направлено по улицам 8 Марта и Степана Разина. На закрытом участке установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения", - добавили в администрации.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге до апреля 2024 года перекроют улицу Зенитчиков.