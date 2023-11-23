В Екатеринбурге до апреля 2024 года перекроют улицу Зенитчиков

В Екатеринбурге специалисты ЕМУП "Водоканал" ограничат движение по улице Зенитчиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, ограничения затронут участок от дома №28 до дома №144 на данной улице. Они будут действовать с 18 декабря 2023 года по 15 апреля 2024 года.

В мэрии пояснили, что перекрытия связаны со строительством сетей канализации для жилых домов №26 и №28 на улице Зенитчиков. На закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. При этом работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге до 2026 года закроют движение на участке улицы Энгельса.