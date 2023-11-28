Власти намерены ввести в школах "службы примирения"

Правительство РФ утвердило план реализации стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. В него вошли 76 пунктов, некоторые из которых имеют сомнительный характер.

Все мероприятия разделены на пять разделов:

- сбережение детей, укрепление благополучия семей, имеющих детей;

- развитие безопасной инфраструктуры для детей, формирование условий для активного участия в жизни общества;

- профилактика преступлений, совершаемых детьми и против детей;

- формирование безопасной информационной среды для детей;

- укрепление института семьи, сохранение и поддержка традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Так, в последнем разделе предусмотрены мероприятия, направленных на совершенствование форм и методов изучения вопросов семьеведения в школах. В разделе о формировании безопасной информационной среды для детей мероприятий меньше всего. И среди них нет упоминания об очищении интернета от деструктивной информации. Сказано лишь о некоем совершенствование системы мониторинга по выявлению противоправного контента.

При этом говорится об обеспечении предоставления экстренной анонимной психологической помощи по детскому телефону доверия в круглосуточном режиме во всех субъектах РФ. Пункт имеет явный ювенальный характер. Также во всех школах должны появиться "службы медиации (примирения)". Продолжится внедрение программ по выявлению "признаков отклоняющегося поведения обучающихся", усилится работа психологов, "социальных педагогов", а также классных руководителей. Данный пункт также имеет ювенальный подтекст.

В то же время есть и полезные идеи. Например, может быть разработана межведомственная программа "Плавание для всех". Она поможет организовать обучение детей плаванию. Программу реализуют в организациях дополнительного образования, а также в детских оздоровительных лагерях.

Стратегия комплексной безопасности детей до 2030 года была утверждена в мае 2023 года.