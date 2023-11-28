28 Ноября 2023
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Фото: Александр Михайленко / группа &quot;Алушта Крым Чат&quot; / vk.com/alushtakrymchat

Жителей 15 российских регионов предупредили о штормовом ветре

Штормовой ветер до 30 метров в секунду и сильные осадки могут нарушить жизнеобеспечение 15 регионов России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как говорится на сайте ведомства, с 27 по 3 декабря специалисты прогнозируют нарушения в работе транспортного сообщения и энергоснабжения населенных пунктов.

Проблемы могут возникнуть в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском, Камчатском краях, Адыгее, Северной Осетии, Крыму, Ростовской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Магаданской областях, Чукотском автономном округе, а также на севере островов большой Курильской гряды.

26 ноября Черноморское побережье накрыл мощный шторм. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло-, энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и автомобили. Есть погибшие и пострадавшие.

Порядка 50 пассажирских поездов задерживались из-за шторма на Черноморском побережье – на некоторых участках размыты пути. "Аэрофлот" из-за непогоды предложил бесплатно перенести дату вылета пассажирам, вылетающим из Сочи 27 ноября.

Теги: штормовой ветер, регионы, шторм


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