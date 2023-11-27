"Аэрофлот" из-за непогоды в Сочи предложил пассажирам бесплатно перенести вылет

"Аэрофлот" из-за непогоды предлагает бесплатно перенести дату вылета пассажирам, вылетающим из Сочи 27 ноября.

"В связи с затрудненной транспортной доступностью аэропорта Сочи из-за последствий неблагоприятных метеоусловий предлагаем пассажирам с билетами на 27 ноября бесплатно перенести дату вылета", - говорится в заявлении компании.

Изменения можно произвести в пределах 24 часов от времени, указанного в билете.

26 ноября Черноморское побережье накрыл мощный шторм. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло-, энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и автомобили. Есть погибшие и пострадавшие.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует как минимум до конца суток. Проход на пляжи Сочи запрещен, высота волн составляет четыре метра.

РЖД сообщило, что порядка 50 пассажирских поездов задерживается из-за шторма на Черноморском побережье – на некоторых участках размыты пути.