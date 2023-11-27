27 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Кубани из-за шторма задерживаются около 50 пассажирских поездов

Порядка 50 пассажирских поездов задерживается из-за шторма на Черноморском побережье, сообщила РЖД.

В пресс-службе компании отметили, что пассажиры обеспечены питанием и водой.

26 ноября из-за дождя и сильного ветра произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер – Хоста. Кроме того, несколько деревьев упали на железнодорожные пути на участках Лазаревское – Лоо и Лоо – Дагомыс. Также образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено.

Накануне черноморское побережье накрыл мощнейший шторм. Штормовое предупреждение действует как минимум до конца суток, ожидается ухудшение погоды. Местные власти сообщили, что проход на пляжи Сочи запрещен, высота волн составляет четыре метра.

В Крыму власти заявили, что масштабы разрушений после удара стихии в Крыму очень большие, такого шторма не было никогда.

Теги: поезда, краснодарский край, ржд, шторм


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