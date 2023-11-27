Шторм настиг Ростовскую область: около 100 тысяч жителей остались без света

Непогода застала и жителей Ростовской области. Режим повышенной готовности введен в регионе из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

По его словам, неблагоприятная обстановка наблюдается на территориях Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов. В Таганроге из-за шторма затопило городскую набережную.

Из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск-Азов, сообщил Голубев. За помощью к спасателям обратились жители хуторов Морской Чулек, Задонье, Береговой и Дугино, эвакуировано около 20 человек.

В регионе без света остаются около 100 тысяч жителей.

26 ноября Черноморское побережье накрыл мощный шторм. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло-, энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и автомобили. В Крыму из-за шторма пострадали 10 человек, один погиб.