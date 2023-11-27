МЧС: Один человек погиб и 10 пострадали из-за урагана в Крыму

В Крыму из-за шторма пострадали 10 человек, один погиб, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Спасатели эвакуировали более 350 человек, из них 118 находятся в пунктах временного размещения.

26 ноября Черноморское побережье накрыл мощный шторм. По данным синоптиков, ночью скорость ураганного ветра в Крыму достигала 144 км/ч. В регионах Южного федерального округа подтоплены дома, нарушены тепло-, энергоснабжение, повалены деревья, повреждены кровли зданий и автомобили.

В Крыму без света остаются почти 400 тысяч жителей. В нескольких муниципальных образованиях объявили режим ЧС.