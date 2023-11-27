В Екатеринбурге за мошенничество судят создателей интернет-магазинов

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело двух жителей города. Мужчины обвиняются в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2022 году уральцы создали в социальных сетях сразу шесть интернет-магазинов по доставке товаров и предметов для самообороны. Сообщники получали от потенциальных покупателей деньги в качестве предоплаты, но никаких товаров за это отдавать не собирались.

Как показало расследование, после получения предоплаты мошенники добавляли клиентов в "черный список", а деньги оставляли себе. Всего с июля по ноябрь 2022 года аферисты похитили более 2,2 млн рублей у 45 человек.

Сейчас уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд уральской столицы.

Напомним, недавно в полиции Екатеринбурга рассказали о новой схеме мошенничества.