17 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В МВД Екатеринбурга заявили о новой схеме мошенничества

Мошенники придумали новый способ хищения денег у жителей Екатеринбурга. В полиции бьют тревогу.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, только за минувшие сутки по новой схеме уральцы перевели аферистам больше трех миллионов рублей. Данные факты были зарегистрированы в Ленинском, Октябрьском, Верх-Исетском и Железнодорожном районах.

Как рассказали силовикам сами потерпевшие, сначала им звонили неизвестные, представлялись "сотрудниками сотовых операторов" и говорили о необходимости продления договора на оказание услуг связи. Затем жертвам по SMS приходил четырехзначный код, который они передавали звонившим.

После этого те вдруг заявляли, что являются мошенниками, взломали страницы на сайте Госуслуг и уже берут кредиты от чужого имени. Растерянные екатеринбуржцы пытались зайти в личный кабинет на Госуслугах, но доступ в приложение был заблокирован, а для восстановления нужно было обратиться в контактный центр, чей номер высвечивался во всплывающем на экране окне.

Коллаж, телефонный мошенник(2023)|Фото: Накануне.RU

Когда уральцы звонили по этому номеру, их соединяли с псевдосотрудниками банка. Те заявляли жертвам, что от их имени поданы заявки на кредиты, поэтому нужно самостоятельно оформить "зеркальные кредиты", которые затем перевести на "безопасные счета".

По всем фактам хищения возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

Официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых призвал уральцев быть более бдительными и ни под каким предлогом не переводить свои деньги на неизвестные счета. Все, что нужно сделать в таких ситуациях – это немедленно закончить разговор и обратиться в органы внутренних дел. Полковник Горелых напомнил, что сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры, СКР и других ведомств, а также представители банков никогда не звонят горожанам по вопросам перевода денег на "безопасные счета".

Напомним, на днях жительница Екатеринбурга по указанию "начальника", "силовиков" и "представителей Банка России" отдала мошенникам несколько миллионов рублей. А еще раньше от аферистов пострадал ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук.

Теги: мошенники, схема, МВД, Екатеринбург


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