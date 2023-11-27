27 Ноября 2023
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Фото: Александр Михайленко / группа &quot;Алушта Крым Чат&quot; / vk.com/alushtakrymchat

Сухогруз под флагом Белиза сел на мель у берегов Анапы во время шторма

В селе Витязево под Анапой из-за шторма сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Розлива нефтепродуктов нет. Судно, которое находится в 440 м от берега, снимут с мели после улучшения погодных условий.

Как сообщил капитан судна, на борту - 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Спасатели разрабатывают план аварийно-спасательной операции, сообщается в Telegram-канале Росморречфлота.

По данным оперштаба, в Краснодарском крае сильные волны снесли также два здания на набережной "Чайка" в Адлере. В Новороссийске размыло пляж и затопило дорогу.

В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске несколько человек пострадали от падения деревьев и металлических конструкций. Они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.

Теги: сухогруз, анапа, шторм


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