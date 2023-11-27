Сухогруз под флагом Белиза сел на мель у берегов Анапы во время шторма

В селе Витязево под Анапой из-за шторма сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Розлива нефтепродуктов нет. Судно, которое находится в 440 м от берега, снимут с мели после улучшения погодных условий.

Как сообщил капитан судна, на борту - 21 человек экипажа, граждане Сирии, Индии и Египта. Спасатели разрабатывают план аварийно-спасательной операции, сообщается в Telegram-канале Росморречфлота.

По данным оперштаба, в Краснодарском крае сильные волны снесли также два здания на набережной "Чайка" в Адлере. В Новороссийске размыло пляж и затопило дорогу.

В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске несколько человек пострадали от падения деревьев и металлических конструкций. Они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести.