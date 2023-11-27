Руку засосало в отверстие для фильтрации: подробности гибели уральского школьника в бассейне

27 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Руку засосало в отверстие для фильтрации: подробности гибели уральского школьника в бассейне

Стали известны некоторые подробности гибели ребенка в бассейне физкультурно-спортивного комплекса уральского города Полевской.

Напомним, все случилось в минувшую пятницу во время тренировки по плаванию. 12-летний мальчик был на групповом занятии с инструктором и ушел под воду. Заметив ребенка под водой, инструктор вытащила его и стала делать искусственное дыхание, но реанимировать юношу не удалось. Прокуратура начала проверку.

Как сообщает Telegram-канал Baza, руку школьника засосало в отверстие для фильтрации.

"Один из очевидцев происходившего нырнул в бассейн и заметил, что правая рука парня застряла в сливном отверстии для фильтрации. Но достать руку оттуда не получалось из-за сильной тяги. Лишь выключив фильтр, парня удалось вытащить наверх, но признаков жизни он уже не подавал", - пишет канал.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, по предварительным данным, подросток захлебнулся водой на тренировке по плаванию. Возбуждено уголовное дело статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание за совершение этого преступления – до шести лет лишения свободы. Сейчас СК устанавливает конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории бассейна.

Теги: бассейн, школьник, СК, дело, Полевской


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.11.2023 21:01 Мск В Полевском ребенок утонул в бассейне

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети