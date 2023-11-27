Руку засосало в отверстие для фильтрации: подробности гибели уральского школьника в бассейне

Стали известны некоторые подробности гибели ребенка в бассейне физкультурно-спортивного комплекса уральского города Полевской.

Напомним, все случилось в минувшую пятницу во время тренировки по плаванию. 12-летний мальчик был на групповом занятии с инструктором и ушел под воду. Заметив ребенка под водой, инструктор вытащила его и стала делать искусственное дыхание, но реанимировать юношу не удалось. Прокуратура начала проверку.

Как сообщает Telegram-канал Baza, руку школьника засосало в отверстие для фильтрации.

"Один из очевидцев происходившего нырнул в бассейн и заметил, что правая рука парня застряла в сливном отверстии для фильтрации. Но достать руку оттуда не получалось из-за сильной тяги. Лишь выключив фильтр, парня удалось вытащить наверх, но признаков жизни он уже не подавал", - пишет канал.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России по Свердловской области, по предварительным данным, подросток захлебнулся водой на тренировке по плаванию. Возбуждено уголовное дело статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Наказание за совершение этого преступления – до шести лет лишения свободы. Сейчас СК устанавливает конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории бассейна.