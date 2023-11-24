В Полевском ребенок утонул в бассейне

В Полевском 12-летний ребенок утонул в бассейне физкультурно-спортивного комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел сегодня, в 18.30 во время тренировки по плаванию. Мальчик был на групповом занятии по плаванию с инструктором. Инструктор находилась на рабочем месте. Заметив ребенка под водой, она вытащила его и начала делать искусственное дыхание.

Медицинский персонал учреждения и сотрудники "скорой" оказывали первичную медицинскую помощь мальчик. Однако реанимировать ребенка не удалось.

Прокуратура проводит проверку. Будет установлено, как была организована работа инструкторов, работающих в бассейне, их взаимодействие между собой. В том числе подлежит установлению, оказана ли своевременно и надлежащим образом медицинская помощь сотрудниками физкультурно-спортивного комплекса. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования